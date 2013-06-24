17 травня на засіданні Уряду прийнято рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 725,6 млн грн для відновлення інфраструктурних об’єктів Зміївської та Трипільської теплоелектростанцій ПАТ «Центренерго» для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, що здійснюються рф. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Внаслідок ракетних ударів росії значних руйнувань зазнали одні з найбільших в Україні теплоелектростанцій – Зміївська та Трипільська. Сьогодні Уряд виділив з резервного фонду державного бюджету кошти на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів – понад 725 млн грн. У пріоритеті Уряду – відновлення та захист об’єктів генерації електроенергії та забезпечення українців стабільною електрикою», - зазначив заступник Міністра економіки України Ігор Фоменко.

Заступник Міністра підкреслив, що Зміївська та Трипільська теплоелектростанції забезпечували надійність та стабільність функціонування Об’єднаної енергетичної системи України та виробництво електричної енергії для задоволення потреб споживачів країни. Крім того, для низки населених пунктів України – це єдине джерело теплозабезпечення, водопостачання та водовідведення.

Так, відновлення зазначених ТЕС передбачається здійснити за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії (826,2 млн грн) та резервного фонду державного бюджету (725,6 млн грн).