Уряд виділив ще 22 мільйони гривень на компенсації за безоплатне розміщення ВПО у закладах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Йдеться про компенсації за спожиті комунальні послуги під час безоплатного перебування внутрішніх переселенців у приміщеннях об’єктів державної, комунальної та приватної власності. Рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів.

Документом передбачено виділення відповідним закладам із резервного фонду державного бюджету понад 22 мільйонів гривень для покриття витрат на комунальні послуги за липень 2024 року. З них буде спрямовано:

• більш ніж 3,9 мільйона гривень — МВС, Мінагрополітики, Міненерго, МОН, МОЗ, МКСК, Мінсоцполітики для виплат компенсацій закладам державної форми власності, що належать до сфери їхнього управління;

• майже 16,4 мільйона гривень — комунальним закладам, державним закладам освіти, які передані на фінансування з місцевих бюджетів, і закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних і районних рад.

Надання зазначеної вище дотації з держбюджету місцевим бюджетам за затвердженим розподілом між обласними бюджетами здійснюватиме Мінреінтеграції.

Також понад 1,7 мільйона гривень надається обласним військовим адміністраціям для виплат компенсацій приватним закладам (окрім приватних закладів освіти).

Мінреінтеграції дякує Мінекономіки та Мінфіну за співпрацю у реалізації державної політики щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб.