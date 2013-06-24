Уряд виділив з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 428 млн грн на продовження реалізації програми єВідновлення. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.
«Це кошти для компенсацій громадянам вартості зроблених ремонтів в оселях, що постраждали від війни», — зазначив очільник Уряду.
За словами Прем’єр-міністра, програмою єВідновлення за рік скористалися понад 57 тисяч українців, які отримали від держави більш ніж 11 млрд грн. З них 5,8 млрд грн — це кошти на ремонти і ще 5,6 млрд грн — на купівлю нерухомості через житловий сертифікат.
Наразі 2800 родин таким чином придбали собі оселю.