«Електронні комунікації — один з головних пріоритетів Мінцифри. Це надважливо для комфортного життя людей, функціонування цифрової держави та ведення війни, що безпосередньо впливає на нашу перевагу над ворогом. Саме тому ми маємо зробити все можливе, щоб забезпечити зв’язком кожного українця та сприяти відновленню інфраструктури електронних комунікацій. Разом з партнерами сформували стратегію для ефективного розвитку галузі до 2030 року, що врахує виклики війни, які стоять перед сферою електронних комунікацій, і технологічні тренди. Важливо, що це не лише наше бачення, а й чіткий план дій для її реалізації», — сказав віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.