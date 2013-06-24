Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для медичної допомоги та соціальної реабілітації військовослужбовців у Клінічній лікарні «Феофанія». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Порядок регулює використання 200 млн грн, закладених у державному бюджеті на 2024 рік для Міністерства охорони здоровʼя на відновлення військових. Кошти будуть спрямовані на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги та соціальної реабілітації військовослужбовців у КЛ «Феофанія» за сучасною процедурою закупівлі із використанням електронного каталогу.

Електронний каталог працює за принципом маркетплейсу і є безоплатним для замовників та надає можливість швидко і зручно купувати лікарські засоби та медичні вироби за допомогою інструменту запиту цінових пропозицій. В умовах обмеженого фінансування це дозволить закуповувати лікарські засоби та медичні вироби із приблизною середньомісячною економією 20,4% порівняно із можливими закупівлями без використання електронного каталогу.

Право на отримання медичної допомоги та реабілітації у закладі мають військовослужбовці та особи рядового та начальницького складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоровʼя у зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України.

Зазначимо, клінічна лікарня «Феофанія» має потужну матеріально-технічну базу, що дозволяє застосовувати новітні методи лікування для відновлення пацієнтів.