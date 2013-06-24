Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка відновлює повноваження Адміністрації Держспецзв’язку для здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері кіберзахисту, а також криптографічного та технічного захисту інформації державних органів та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури (ОКІ). Відповідні повноваження були призупинені на початку повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Протягом 2024 року суттєво збільшилася кількість кібератак на урядові та оборонні організації. За даними Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку кількість кіберінцидентів в енергетичному секторі та секторі безпеки і оборони зросла більш, ніж удвічі. Ухвалене Урядом рішення дасть можливість значно оперативніше реагувати на загрози, які виникають через посилення кібератак з боку агресора.

Реалізація нових повноважень сприятиме посиленню обороноздатності країни, захисту персональних даних, даних про об’єкти критичної інфраструктури та військові ресурси, а також зниженню ризику витоку інформації, яка може бути використана агресором для високоточних ударів чи інших деструктивних дій.

Варто нагадати, що державні установи, які хочуть посилити свій кіберзахист, можуть звернутися до Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку для отримання підтримки та підключення до послуг Системи виявлення вразливостей (СВВ). Зокрема, це: мережеві сенсори (NDR), сенсори захисту кінцевих точок (EDR), управління поверхнею атаки (ASM).

Для зв’язку з Державним центром кіберзахисту Держспецзв’язку щодо підключення згаданих вище сервісів звертайтесь на електронну пошту info_scpc@cip.gov.ua, або за телефоном +38 (044) 281 87 37.