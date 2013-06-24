Уряд виплатив українцям 714 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва у грудні та січні. Кошти будуть зараховані на картки для виплат Національний кешбек сьогодні-завтра. Кількість отримувачів кешбеку за ці місяці зросла майже на півтора мільйона і становить 3,4 млн людей. Виплати отримають громадяни, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та вчасно активували картки для виплат у застосунку Дія. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Цього разу понад 3 мільйони людей отримають від держави 714 мільйонів гривень за купівлю українських товарів. Підтримка українського виробника — це внесок у нашу економіку. Купуючи товари місцевого виробництва, ми підтримуємо бізнес, що створює робочі місця та сплачує податки, з яких фінансується наша оборона. Водночас споживачі отримують 10% кешбеку, який можна витратити на необхідні послуги, ліки чи донати на потреби армії», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Кошти Національного кешбеку не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг. Зняти кошти готівкою з картки неможливо. Наступна виплата кешбеку відбудеться наприкінці березня 2025 року.

Ключові цифри програми станом на 7 березня 2025 року:

Загальна сума виплаченого кешбеку за вересень-січень — 1,1 млрд грн.

1208 користувачів отримали максимальну суму кешбеку за місяць — 3000 грн.

57,5% від усіх користувачів — віком до 45 років; 25,3% — середнього віку, 17,2% — старшого (60+).

61% користувачів — жінки, 39% — чоловіки.

У програмі зареєструвалися 1756 виробників.

Кешбек доступний на 369 тисяч товарів українського виробництва.

На що можна витратити кешбек?

На оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, страхування тощо. Можна купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі.

Також Національний кешбек можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Кошти необхідно використати до кінця 2025 року. Невикористані кошти повернуться назад до державного бюджету.

Як працює програма?

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі.

Щоб перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія. Також товари з кешбеком маркуються спеціальними позначками в торгових мережах.

Довідково

Програма «Національний кешбек» ініційована Президентом України Володимиром Зеленським. Мета програми — підтримка українців і стимулювання попиту на товари місцевого виробництва.

Проект реалізується Міністерством економіки у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком, Кабінетом Міністрів України, Державною податковою службою, Ощадбанком та уповноваженими банками України і Урядовим контактним центром. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проекту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.