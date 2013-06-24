Уряд затвердив порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2025 рік. Для цього передбачено понад 175,5 млрд грн, що на понад 16 млрд грн більше, ніж торік. У документі визначено перелік медичних послуг, які покриватиме держава, тарифи, правила розрахунку їх вартості, а також список лікарських засобів і медичних виробів, які пацієнти зможуть отримати за програмою реімбурсації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Понад 25 млрд грн виділено в рамках ПМГ-2025 на оплату медичних послуг, повʼязаних з наданням первинної медичної допомоги, майже 11 млрд — на екстрену медичну допомогу та понад 122 млрд грн — на надання спеціалізованої, паліативної допомоги, й, зокрема, понад 6 млрд грн — на медичну реабілітацію.

ПМГ охоплюватиме 44 пакети медичних послуг, серед яких зʼявляться нові:

Радіоізотопна діагностика — доступ до передових методів діагностики онкологічних захворювань, зокрема ПЕТ-сканування.

Психосоціальна та психіатрична допомога — розвиток центрів ментального здоров’я та мобільних мультидисциплінарних команд для дорослих і дітей.

Також передбачено нові мінімальні стандарти оплати та покращення умов праці. Лікарі-інтерни, які працюють у державних та комунальних закладах, повинні отримувати заробітну плату на рівні щонайменше 15 тис. грн на місяць. Такі фахівці є повноцінними членами медичних команд і під наглядом куратора та досвідчених лікарів долучаються до надання медичної допомоги пацієнтам, отже, їхня робота має бути оплачена. Крім того, в ПМГ–2025 залишається пакет послуг «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів (фармацевтів)-інтернів». Кошти, які медичні заклади отримують за цим пакетом, мають бути спрямовані саме на підготовку інтернів, в першу чергу для доплат кураторам лікарів-інтернів.

У 2025 році відбудеться зростання тарифу на первинну медичну допомогу. Базова капітаційна ставка на 2025 рік становитиме 844,4 грн замість 786,65 грн у 2024 році, а також додано сільський коефіцієнт. На виконання Указу Президента «Про заходи щодо забезпечення доступності медичної і реабілітаційної допомоги, лікарських засобів та медичних виробів у сільській місцевості»для сільських медичних закладів «первинки» впроваджується коефіцієнт 1,1 до базової ставки. Це дозволить збільшити фінансування закладів первинної допомоги, а медики, що працюють у селах, отримуватимуть більше коштів за кожного пацієнта.

Для екстреної медичної допомоги також підвищено тарифи за готовність до надання послуг.

З 2025 року всі державні та спеціалізовані заклади охорони здоров’я стануть частиною єдиного медичного простору, увійшовши до програми медичних гарантій, що покращить доступність і якість послуг для населення. Це стосується усіх відомчих та спеціалізованих медзакладів Міністерства охорони здоров’я, Національної академії наук, Національної академії медичних наук та Державного управління справами.

У межах програми медичних гарантій також вперше фінансуватиметься робота експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО), які запрацюють в медзакладах з 1 січня 2025 року завдяки реформі медико-соціальної експертизи.

Значно розширять у 2025 році програму реімбурсацію «Доступні ліки». Її бюджет складатиме 6,6 млрд гривень, що потенційно дозволить ще до 500 тисяч українців суттєво зменшити витрати на лікування. До програми додано понад 30 нових діючих речовин, включаючи комбіновані препарати для лікування серцево-судинних захворювань, ревматологічних, неврологічних, ендокринологічних та дитячих хвороб.

Медичні гарантії також передбачають нові тарифи для паліативної допомоги, розширення реабілітаційних послуг.

Також з 1 січня 2025 року безоплатні послуги з охорони психічного здоровʼя надаватимуть усі медзаклади «первинки»(незалежно від форми власності), що законтрактовані НСЗУ на надання первинної медичної допомоги. Контрактуватися на окремий пакет, щоб надавати послуги з охорони психічного здоровʼя, медзакладам не потрібно.

Програма медичних гарантій — це важливий крок до забезпечення кожного українця якісною медичною допомогою.