На засіданні Уряду було ухвалено постанову «Про внесення зміни до пункту 3 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Актом передбачається включення, зокрема, Мінреінтеграції до переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за безпосередню взаємодію з Міжнародною федерацією товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (Федерація Червоного Хреста).

Реалізація постанови забезпечить можливість прямого діалогу Мінреінтеграції з Федерацією Червоного Хреста. Зокрема з питань, що стосуються міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів), гуманітарної діяльності, а також розвитку співпраці та взаєморозуміння між Урядом України й Міжнародним рухом Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.