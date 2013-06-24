Уряд визначив Порядок розроблення та затвердження висновків найкращих доступних технологій та методів управління. Це ще один крок для реалізації в Україні реформи зменшення та контролю промислового забруднення, а отже екомодернізації підприємств та відбудови за європейськими стандартами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Висновки найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ) є обов’язковими для підприємств всіх країн-членів ЄС. Вони визначають найбільш екологічно безпечні та економічно доцільні технології, які має використовувати промисловість для скорочення викидів, нормативи таких гранично допустимих викидів, вимоги до моніторингу, ресурсо- та енергоспоживання у виробничому процесі, заходи з усунення забруднення від господарської діяльності. На їх основі європейським підприємствам видається дозвіл на роботу їхніх установок у Європейському Союзі. Загалом у ЄС діє 34 НДТМ, які мають бути впроваджені і в Україні.

Згідно із затвердженим Порядком, висновки ЄС мають бути максимально точно перекладені на українську мову. Далі текст перекладу опрацьовується представниками органів виконавчої влади, неурядових екологічних організацій, громадськості та суб’єктів господарювання у рамках спеціально створених при Міндовкіллі Робочих груп. Після отримання від Робочої групи рекомендації щодо готовності висновків Міндовкілля затверджуватиме їх своїм наказом. Документ публікуватиме на власному сайті та веб-порталі Єдиного державного реєстру інтегрованих довкіллєвих дозволів, робота над створенням якого наразі ведеться.

“Реєстр вже розробляється відповідно до архітектури державної системи ДІЯ за підтримки наших німецьких партнерів. Веб-портал функціонуватиме в рамках Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та дані з нього будуть доступні для всіх зацікавлених сторін”, - Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

За її словами, ще до затвердження Порядку Міндовкілля на практиці відпрацювало зазначену процедуру розроблення висновків. За підтримки проекту «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України», що виконується GIZ за дорученням Федерального міністерства охорони навколишнього середовища, природи і ядерної безпеки Німеччини, було перекладено 10 висновків НДТМ. З них 6 вже доопрацьовано у рамках Робочих груп та рекомендовано до схвалення. Йдеться про такі галузі промисловості, як чорна та кольорова металургія, виробництва чавуну та сталі, цементу, вапна та оксиду магнію, скла, а також поверхнева обробка органічними розчинниками.

“З прийняттям сьогоднішнього рішення Уряду, ми отримали можливість ще більш змістовно підготуватися до набрання чинності положеннями рамкового Закону “Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення”. Адже вже з 8 серпня державні органи, представники промисловості та інші зацікавлені сторони мають бути готові до початку першої процедури видачі інтегрованого довкіллєвого дозволу на основі європейських НДТМ. До цього часу мають бути прийняті численні підзаконні акти, внесені зміни до чинних нормативно-правових актів, створена і протестована відповідна ІТ-система. Й Міндовкілля активно працює над цим”, - зазначила Міністр.