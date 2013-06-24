Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» додали до переліку особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання державного сектору економіки, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 30 квітня. Цим рішенням внесли зміни до постанови №777 “Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки” від 03.09.2008 року та в постанову №643 “Деякі питання управління об’єктами державної власності на період воєнного стану” від 31.05.2022 року.

“Це перший крок до покращення корпоративного управління, яке дозволить залучити підприємству інвестиції. Формування наглядової ради на прозорому та відкритому конкурсі за участі комітету з призначення керівників, до якого входять представники як державних органів так і міжнародних організацій, це черговий етап для впровадження кращих норм корпоративного управління в держсекторі. І ця практика вже продемонструвала свою ефективність в контексті інших особливо важливих для економіки компаній. Відповідно - це нові можливості для підприємства, вищий рівень незалежності в управлінні та залученні ресурсів, яких в умовах війни потребує економіка”, - зазначив заступник Міністра економіки Олексій Соболев.

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні підприємства перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація ДП «Ліси України»:

– ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

– ведення мисливського господарства;

– охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.