Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 455, яка вносить нові позиції до переліку об'єктів критичної інфраструктури – це підприємства, сферою діяльності яких є виробництво ветеринарних препаратів, а також експлуатація елеваторів. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, боротьба з інфекційними захворюваннями тварин має безпосередній вплив на економіку держави. Основним фактором недопущення більшості хвороб тварин є профілактична вакцинація. Нестабільність епізоотичної ситуації в країні може призвести до значних економічних збитків, пов'язаних із зниженням приросту ваги с/г продуктивних тварин, їхньої загибелі та обмежень на торгівлю, як на внутрішньому, так зовнішньому ринках.

«Виробництво ветеринарних препаратів, є важливою галуззю для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в країні, і ця галузь потребує підтримки держави», – наголосив Тарас Висоцький.

Він також підкреслив, що безперервна робота елеваторів необхідна для стабільного та рівномірного експорту базисної продукції і важлива у національно стратегічному забезпеченні продовольчим запасом.

Нагадаємо, що основний перелік об'єктів критичної інфраструктури регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1109 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 року № 1384).