Кабінет Міністрів України 28 лютого ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних, щоб спростити цей процес для підприємств і державних органів. Головні нововведення:

Швидке анулювання відстрочок. Тепер їх можна буде скасовувати раз на 5 днів, а не раз на місяць.

Урахування мобілізованих. Під час розрахунку дозволених обсягів бронювання будуть враховуватися мобілізовані після 18 травня 2024 року.

Оновлені підходи до розрахунку зарплати. Через перехід на щомісячну звітність середню зарплату підприємства тепер розраховуватимуть за останній календарний місяць, а не за квартал.

Автоматична перевірка зарплати. Пенсійний фонд та Мінцифри мають протягом місяця налагодити електронний обмін даними для автоматичної перевірки відповідності зарплати працівників (від 20 тис. грн) вимогам бронювання.

«Прийняті зміни прискорять процедуру бронювання та зроблять її більш ефективною. Ми враховували потреби бізнесу та державних установ, що дозволяють уникнути зайвої бюрократії та підтримати критичне значення підприємства в умовах воєнного стану», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Нагадаємо, що подати заяву на бронювання працівників можна виключно через портал Дія. Це означає, що керівникам підприємств більше не потрібно оформлювати паперові накази – процес відбувається повністю в електронному форматі. Важливо: якщо працівник уже був заброньований, перед поданням нової заявки попереднє бронювання необхідно анулювати.

Як подати заяву на бронювання працівників через Дію

Авторизуватися на порталі Дія. Обрати послугу «Бронювання працівників» та натиснути «Подати заяву». Внести необхідні дані працівників. Підтвердити рівень їхньої заробітної плати. Перевірити заявку та підписати її (це має зробити керівник підприємства або уповноважений підписант). Очікувати результату – повідомлення про розгляд заявки надійде на електронну пошту та портал Дія.

Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку Резерв+. Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності - до 1 року.

Нагадаємо, що статус критично важливого підприємства можуть отримати компанії, які відповідають трьом критеріям, визначеним Урядом. Два з них є обов’язковими:

середня зарплата працівників не менше 20 000 грн;

відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ.

Третій критерій підприємство може обрати один з таких:

сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро на рік (еквівалент у гривнях);

валютні надходження понад 32 млн євро на рік (крім позик і кредитів);

стратегічне значення для економіки і безпеки держави (визначене урядовим переліком, ПКМУ № 83 від 04.03.2015);

важливе значення для окремої галузі економіки чи територіальної громади (критерії визначаються відповідними державними органами, ОВА);

статус резидента Дія.City;

постачання електронних комунікаційних послуг із певним рівнем доходу.

Як отримати статус критично важливого підприємства

Визначити профільний орган (Міненерго, Мінцифри, Мінагро тощо).

Підготувати та подати документи (фінансові звіти, довідки про зарплату та податкову дисципліну).

Подати заявку до відповідного органу та дочекатися рішення (до 10 робочих днів).

Отримати офіційне підтвердження.

Послуга реалізується Міністерством економіки з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони України. Модернізація послуги здійснюється завдяки "Проекту підтримки Дія", що упроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.

Джерело: пресцентр Урядовий портал