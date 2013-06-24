Уряд ухвалив постанову, яка передбачає внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зміни відтерміновують подання військово-облікових документів осіб, які проживають тільки на тимчасово окупованих територіях, а також осіб, які з цих територій та територій активних бойових дій виїхали за кордон. Таким громадянам потрібно подати військово-облікові документи за місцем навчання в семиденний строк після закінчення воєнного стану.