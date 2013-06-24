У вівторок у Гаазі відбулося засідання міністерської конференції «Відновлення справедливості для України». До її учасників звернувся Президент України Володимир Зеленський. Він зокрема наголосив, що саме справедливість є тією лінією, від якої може початися рух до надійного миру. Зброя дає фізичний захист, але саме справедливість повертає відчуття безпеки життя, яке було захищене силою зброї. І відчуття передбачуваності всіх глобальних відносин. Кожен потенційний агресор повинен знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир. Саме справедливість здатна це забезпечувати.