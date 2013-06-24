Урядом було затверджено постанову, яка передбачає розширення переліку лікарських засобів та медичних виробів, що централізовано закуповуються. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Через повномасштабну війну в Україні існує гостра потреба в оперативному забезпеченні закладів охорони здоровʼя медичними виробами для лікування від наслідків травм, зокрема бойових. Саме тому цьогоріч уперше будуть централізовано закуплені травматологічні пластини, стрижні, системи транспедикулярної фіксації та ін. Зазначені медичні вироби після їх закупівлі розподілятимуть до закладів охорони здоров’я, що надають травматологічну та нейрохірургічну допомогу відповідно до наданих заявок.

Також у 2024 році вперше буде здійснена централізована закупівля коштом державного бюджету слухових апаратів для потреб пацієнтів, що перебувають на обліку, відповідно до Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301.

Крім того, рішення Уряду дасть можливість покращити надання допомоги дітям в Україні, що мають рідкісне імунне захворювання — хворобу Кавасакі. Починаючи з 2024 року зазначені пацієнти будуть централізовано забезпечуватись імуноглобуліном людським, який є основним лікувальним засобом за даного захворювання.

На 2024 рік Державним бюджетом України передбачено видатки для централізованої закупівлі та розширення переліку необхідних медичних виробів, які найчастіше використовуються для лікування від травм, у тому числі бойових.

Нагадаємо: у 2023 році Медичні закупівлі України коштом ініціативи UNITED24 придбали медичні вироби для надання травматологічної та нейрохірургічної допомоги пораненим.