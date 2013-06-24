Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка врегульовує питання реєстрації авто, ввезених як гуманітарна допомога. Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий, передає пресцентр Урядовий портал.
Відтак, з набранням чинності постанови буде можливість:
- здійснювати державну реєстрацію транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога (наразі можливий лише тимчасовий державний облік з відповідними обмеженнями щодо передачі та користування транспортними засобами);
- здійснювати виїзд транспортних засобів, що перебувають на тимчасовому державному обліку, за кордон для перевезення гуманітарних вантажів і виконання інших завдань (наразі виїзд таких транспортних засобів за кордон заборонений);
- чіткий механізм зняття з обліку транспортного засобу у зв’язку з передачею отримувачем гуманітарної допомоги набувачу гуманітарної допомоги, зміною набувача гуманітарної допомоги (наразі така передача неможлива);
- вибракувати (списання) транспортні засоби, які перебувають на тимчасовому обліку, у разі його знищення або не придатності для подальшої експлуатації (на даний момент вибракування гуманітарних транспортних засобів не передбачене);
- запроваджено чіткий перелік умов та підстав постановки на тимчасовий облік транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога.
Як зазначив Богдан Драп’ятий, реалізація постанови забезпечить повноцінне та ефективне використання транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога, відповідно до їх призначення.