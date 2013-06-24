На засіданні 25 квітня 2023 року Уряду прийнято постанову «Про затвердження Порядку примусового годування та умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, які відмовляються від прийняття їжі». Відповідно до частини третьої статті 116 Кримінально-виконавчого кодексу України, частини шістнадцятої статті 11 Закону України «Про попереднє ув'язнення» Кабінет Miністрів України постановляє:

- Затвердити Порядок примусового годування та умови тримання засуджених та ociб, взятих під варту, які відмовляються від прийняття їжі.

- Міністерству охорони здоров'я у тримісячний строк з дня набрання чинності цією постановою розробити i затвердити стандарти щодо процедури проведення примусового годування ociб, які відмовляються від прийняття їжі, а також процедури визначення лікарем такого годування.

- Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у тримісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

За словами заступника Міністра юстиції України Олени Висоцької, «мета цієї постанови – забезпечення дотримання прав засуджених, та осіб, взятих під варту, які заявили про відмову від прийняття їжі».