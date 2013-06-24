У 2025 році Уряд розширив програму безоплатного харчування у школах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Безоплатні сніданки чи обіди отримують учні 1-4 класів та діти у спецзакладах освіти.

Це частина Зимової підтримки – ініціативи Президента України Володимира Зеленського й Уряду, спрямованої на допомогу українським родинам у складні зимові місяці. Це комплексний пакет нових і вже наявних програм, які роблять допомогу доступнішою для всіх, хто її потребує.

Батькам не потрібно звертатися з окремою заявою, харчування надається автоматично.

Як це працює – дивіться в інфографіці.

#Зимова_підтримка