У Києві за участі першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко презентували перший Каталог виробників украінськоі техніки для громад. Збірник надасть замовникам інформацію про украінських виробників техніки для громад і сприятиме збільшенню попиту на товари, вироблені в Украіні. Він містить інформацію про 255 одиниць техніки, які виробляють 32 підприємства з 14 областей України.

У виступі під час презентації Юлія Свириденко наголосила, що уряд максимально сприятиме інформуванню громад про можливості українських виробників. За її словами, нині вітчизняні машинобудівні підприємства здатні забезпечити потреби громад у найрізноманітнішій техніці.

«Закликаю громади долучатися до політики «Зроблено в Україні» і купувати продукцію української переробної промисловості. Це не лише дасть змогу виконувати законодавчу вимогу локалізації, а й сприятиме розвитку економіки України. Адже машинобудування дає один з найбільших мультиплікаційних ефектів для економіки у вигляді робочих місць та податків до бюджету. До 40% коштів, витрачених державою на українські товари, повертаються українцям у вигляді зарплат і податків та зборів», — зазначила Юлія Свириденко.

У першому каталозі представлено громадський пасажирський транспорт (автобуси, тролейбуси, електробуси і трамваї), комунальну техніку (прибиральні машини, сміттєвози, поливальні та дорожні машини, самоскиди, трали, машини для землерийних робіт), спеціальну техніку (автоцистерни, причепи та напівпричепи, пожежно-рятувальну техніку, підіймальне обладнання, машини швидкої допомоги, фургони та вантажівки), а також навісне обладнання (ковші, щітки дорожні, снігоприбиральні відвали, вила для піддонів, косарки, подрібнювачі деревини, секатори та викорчовувачі), повідомляє Мінекономіки.