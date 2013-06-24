Військовослужбовці офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, повинні будуть володіти англійською мовою, щоб претендувати на певні посади. Кабінет Міністрів України прийняв відповідну постанову. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Насамперед, йдеться про керівні посади у структурах:

Міністерства оборони України;

Збройних сил України;

Головного управління розвідки МОУ;

Державної спеціальної служби транспорту;

Управління державної охорони;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки;

Держспецзв'язку;

Державної прикордонної служби;

Національної гвардії.

Документ встановлює конкретний перелік посад та необхідні рівні володіння мовою згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями та стандартом НАТО STANAG 6001.

«Для успішної євроатлантичної інтеграції Україні потрібні висококваліфіковані військові фахівці, здатні впроваджувати стандарти НАТО, ділитися нашим унікальним бойовим досвідом з партнерами та брати активну участь у міжнародних безпекових ініціативах. Знання англійської мови стає критично важливим для української армії – це ключ до ефективної взаємодії з союзниками та посилення обороноздатності нашої держави», – зазначив заступник Міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Це рішення матиме позитивний вплив на професійну діяльність військовослужбовців офіцерського складу, сержантського і старшинського складу. Воно також покращить професійну взаємодію військовослужбовців у міжнародних заходах військово-технічного співробітництва та наблизить Україну до членства в ЄС і НАТО.

Впровадження мовних вимог відбуватиметься відповідно до Закону «Про застосування англійської мови в Україні». Постанова набуде чинності через чотири роки після припинення або скасування воєнного стану.