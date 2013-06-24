Кабінет Міністрів України вніс зміни до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення Держекоінспекцією планових перевірок підприємств. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, нові критерії встановлюються у таких сферах, як:

забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією;

запобігання утворенню та управління відходами;

моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів;

поводження з генетично модифікованими організмами;

поводження з пестицидами та агрохімікатами;

виробництво та утилізація хімічних джерел струму;

поводження з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами.

Прийняття таких змін було необхідне для:

- виконання євроінтеграційних законів, які вже схвалені в Україні - наприклад, «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією» та «Про управління відходами»;

- запровадження ризик-орієнтованого підходу до проведення перевірок у сфері захисту довкілля. Це сприятиме підвищенню об’єктивності, прозорості та неупередженості таких перевірок, більш ефективному та прогнозованому їх проведенню;

- оптимального перерозподілу уваги органу державного нагляду (контролю) з менш ризикових суб’єктів господарювання на більш ризикові.