Уряд прийняв рішення про запуск експериментального проекту щодо посилення співпраці між громадами. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів, 31 січня, передає пресцентр Урядовий портал.

«Підтримувати один одного в складні часи — це важливий елемент нашої стійкості та успіху як держави. Це стосується і підтримки на рівні громад», — зазначив Денис Шмигаль.

Постанова передбачає введення поняття «громада-форпост» — це громади, які розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також від кордону з росією.

«Мета цього проекту — залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад-форпостів. Це можна зробити через укладання спеціальних угод, за якими буде надаватися гуманітарна, соціальна, медична, логістична, фінансова та інша допомога», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він зазначив, що сьогоднішнє рішення це продовження політики єдності і взаємодопомоги та нагадав, що цього року сформовано Національну обʼєднуючу платформу згуртованих громад «Пліч-о-пліч».