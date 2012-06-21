Набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 № 896 «Про заснування академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні».

Постанову надруковано в сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр».

Академічні стипендії надаватимуться студентам та курсантам державних закладів вищої освіти за 10 спеціальностями. Зокрема, встановлено по 5 академічних стипендій:

♦ імені Василя Мойсея для спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія";

♦ імені Владислава Зубенка для спеціальності "Залізничний транспорт";

♦ імені Дмитра Пагора для спеціальності "Агроінженерія";

♦ мені Дмитра Чернявського для спеціальності "Економіка";

♦ імені Івана Тарасюка для спеціальності "Військове управління (за видами збройних сил)";

♦ імені Ігоря Костенка для спеціальності "Географія";

♦ імені Олександра Плеханова для спеціальності "Архітектура та містобудування";

♦ імені Сергія Байдовського для спеціальності "Інженерія програмного забезпечення";

♦ імені Сергія Нігояна для спеціальності "Сценічне мистецтво";

♦імені Юрія Дяковського для спеціальності "Психологія".

Ці 50 академічних стипендій засновано на честь 10 наймолодших Героїв Небесної Сотні.

Уряд доручив Міністерству освіти і науки у двомісячний строк затвердити Положення про конкурсну комісію з призначення академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні.

Стипендії виплачуються щомісяця за місцем навчання стипендіата протягом навчального року починаючи з 1 вересня.