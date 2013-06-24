Попри вкрай складну ситуацію, в якій опинилася економіка і публічні фінанси України у 2022 році внаслідок повномасштабної збройної агресії росії, Уряд продовжує в повній мірі виконувати всі свої соціальні зобов'язання та підтримувати громадян, які потребують захисту держави у цей складний час. Зокрема, Урядом в повному обсязі здійснюються пенсійні виплати. Про це повідомляє Урядовий портал.

Внаслідок збройної агресії та значних викликів безпекової та економічної ситуації у 2022 році, не було вчасно ухвалено проект бюджету Пенсійного фонду України на поточний рік. Попри це, Пенсійний фонд вчасно здійснював виплату пенсій для громадян.

14 жовтня Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2022 рік. Це рішення забезпечить безперервність та своєчасність пенсійних виплат і надалі, з урахуванням особливостей завершення бюджетного періоду.

Ухвалений бюджет ПФУ визначає загальну суму доходів бюджету Пенсійного фонду України на 2022 рік у сумі 594,2 млрд грн, з яких власні надходження становлять 386,5 млрд грн. Зокрема, 355,6 млрд грн – сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Ще 207,7 млрд грн - це кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень, призначених за пенсійними програмами (у тому числі 0,815 млрд грн на виплату щорічної разової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань) та дефіциту коштів Пенсійного фонду України у розмірі 18,2 млрд грн.

Видатки бюджету Пенсійного фонду України на 2022 рік передбачено у розмірі 594,2 млрд грн і враховують всі соціальні зобов’язання для забезпечення своєчасних виплат пенсіонерам в повному обсязі.