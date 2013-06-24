25 жовтня, Уряд затвердив другий етап розподілу додаткової дотації за ІІІ квартал 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Місцевим бюджетам буде спрямовано 343,9 млн грн для підтримки органів місцевого самоврядування в деокупованих, тимчасово окупованих та інших регіонах, які постраждали від російської агресії. Ці кошти підуть на виплату заробітних плат працівникам бюджетної та комунальної сфер місцевих громад.

Фінансування розподілено між обласним бюджетом Луганської області та 82 бюджетами територіальних громад відповідно до механізму, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1477:

Луганська область та 17 громад, де тривають активні бойові дії – 15,1 млн грн;

37 громад, де можливі бойові дії – 255,9 млн грн;

10 громад, де активні бойові дії були або території деокуповано – 17,6 млн грн;

18 громад, де бойові дії не ведуться (велися) – 55,3 млн грн.

З початку 2024 року Уряд розподілив додаткової дотації місцевим бюджетам на загальну суму 25,9 млрд грн, що в 1,5 раза більше, ніж за весь 2023 рік (17,2 млрд грн).