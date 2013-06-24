Пакет акцій Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» виставлять на приватизацію зі стартовою ціною 262 646 000 гривень. Стартова ціна пакета акцій публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» – 1 158 050 202 грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Обидва активи входять до переліку великої приватизації. Їх продаж відбудеться через електронний аукціон у системі «Прозорро.Продаж».

«Ми послідовно рухаємось у напрямку зменшення ролі держави в економіці й продовжуємо велику приватизацію. Найближчим часом два великі державні активи — «Укрбуд» та «Сумихімпром» — можуть отримати ефективних приватних власників. Це означає нові можливості для їхнього розвитку, залучення інвестицій та зростання економіки. Так, згідно з умовами приватизації, затвердженими Урядом, новий власник «Сумихімпрому» буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 150 мільйонів гривень у модернізацію та технічне переоснащення підприємства», — наголосив Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Відповідно до затверджених умов, нові власники пакетів акцій «Укрбуду» та «Сумихімпрому», повинні:

зберегти профіль діяльності підприємств;

упродовж 6 місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом;

ліквідувати заборгованість “Сумихімпрому” перед Пенсійним фондом України;

погасити прострочену кредиторську заборгованість;

гарантувати дотримання трудових прав працівників та не допустити їх звільнення протягом перших шести місяців;

спрямувати дивіденди до державного бюджету за результатами діяльності у 2024 році та до моменту продажу в 2025 році.

Нагадаємо, у 2024 році торги з великої приватизації принесли бюджету майже 6.5 млрд грн.Найдорожчим приватизаційним лотом стала Об’єднана гірничо-хімічна компанія – переможець сплатив за неї майже 3.9 млрд грн.

Довідково

«Будівельна компанія «Укрбуд» займається проектуванням об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, здійснює підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі. До складу товариства входить 10 дочірніх підприємств, серед яких проектні інститути та навчально-курсові комбінати.

«Сумихімпром» — підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.