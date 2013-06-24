Кабінет Міністрів України затвердив Державний стандарт профільної середньої освіти. Стандарт будуть застосовувати в академічних ліцеях (10–12 класи), закладах професійної (професійно-технічної), а також фахової передвищої та спеціалізованої освіти (щодо здобуття повної загальної середньої освіти). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Цей стандарт передбачає можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію: навчатися за академічним або професійним спрямуванням. Учні шкіл та студенти ЗП(Т)О і ФПО зможуть обирати профіль навчання, який пропонуватиме навчальні предмети / інтегровані курси для поглибленого чи професійно орієнтованого вивчення, а також предмети / інтегровані курси поза профілем.

Навчатися за новим стандартом учнівство й студентство почнуть з 1 вересня 2027 року (перша паралель / перший потік Нової української школи). До цього часу відбуватиметься підготовка до реформи: затвердження типової освітньої програми й модельних навчальних програм різних інтегрованих курсів і навчальних предметів, пілотування, зміна мережі закладів освіти, зокрема створення ліцеїв тощо. Уже з 2025 року розпочнеться пілотування стандарту.

Розповідаємо про основне, що впровадить стандарт в українську освіту:

Вибір профілю навчання, як-от: математичний, STEM, IT, мовно-літературний тощо.

Години для вивчення навчальних предметів / інтегрованих курсів за вибором. Кількість цих годин зростає з кожним роком навчання.

Інтегровані курси / навчальні предмети за обраним профілем: 10 клас — 280, 11 клас — 315, 12 клас — 420.

Інтегровані курси / навчальні предмети поза обраним профілем: 10 клас — 140, 11 клас — 315, 12 клас — 420.

Обовʼязкові для всіх інтегровані курси / навчальні предмети: 10 клас — 840, 11 клас — 630, 12 клас — 420.