Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок затвердив дорожню карту децентралізації.Документ визначає подальші кроки для реалізації реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні на 2024—2027 роки.

Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури вперше презентувала документ торік у листопаді. До обговорення було залучено широке коло експертів, міжнародних партнерів, представників асоціацій органів місцевого самоврядування.

«Реформа з децентралізації дала поштовх до формування ефективного й найбільш наближеного до людини інституту влади в демократичному суспільстві — місцевого самоврядування. Останні два роки Україна стикається з найбільшими в історії викликами, й українські територіальні громади довели свою ефективність та стійкість. Тому навіть під час повномасштабної війни децентралізація залишається дуже важливою», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення Украіни — міністр розвитку громад, територіи та інфраструктури Олександр Кубраков.

Планом заходів визначено ключові кроки для становлення спроможних громад: зміна законодавства (законопроєкти щодо вдосконалення регулювання механізму затвердження територій територіальних громад і визначення їх адмінцентрів; про особливості відновлення публічної влади на деокупованих територіях; про розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади; щодо вдосконалення законодавчих інструментів консультацій органів державної влади з асоціаціями органів місцевого самоврядування та ін.); підвищення інституційної та фінансової спроможності органів місцевого самоврядування; розбудова місцевої демократії та широке залучення жителів до ухвалення управлінських рішень на місцях, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.