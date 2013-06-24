29 квітня Кабінет Міністрів прийняв постанову «Деякі питання проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це рішення стало черговим важливим кроком на шляху до формування прозорої митниці, спрямованим на зниження корупційних ризиків.

Прийнята постанова, проект якої розробив Мінфін, визначає об’єктивний та чіткий механізм проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів.

Постановою, зокрема, затверджено:

Порядок проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів

Згідно з цим порядком всі посадові особи митних органів один раз на три роки, а також, негайно, у разі отримання інформації про можливі фактори корупційних правопорушень від органів державної/місцевої влади, у т.ч., від правоохоронних органів, підлягають перевірці на доброчесність.

Перевірка проводиться уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції митних органів.

У разі виявлення ознак недоброчесності відповідні матеріали направляються до спеціального уповноваженого органу у сфері протидії корупції для вжиття необхідних заходів у межах компетенції. Інформація, що міститься у зазначених матеріалах, є обов’язковою підставою для відкриття дисциплінарного провадження стосовно посадової особи митного органу.

Порядок подання декларації доброчесності посадових осіб митних органів

Порядком передбачено щорічне подання такої декларації до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції митних органів до 1 квітня поточного року або протягом 10 робочих днів після призначення на посаду. Порядок також містить форму декларації.

Прийняття постанови Уряду сприятиме поліпшенню ефективності діяльності Держмитслужби та її територіальних органів.