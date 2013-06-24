Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка визначає процедуру реагування на кіберінциденти та кібератаки. Це дасть можливість вчасно реагувати і планувати заходи із кіберзахисту. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зараз відбувається перша світова кібервійна. Тому надзвичайно важливо посилювати кіберстійкість країни. Для цього необхідно вчасно і правильно реагувати на кібератаки, щоб уникнути негативних наслідків. Визначений порядок реагування дасть змогу:

швидко виявити та захиститися від кіберінцидентів чи кібератак;

повідомити про небезпеку, запобігти негативним наслідкам чи мінімізувати їх;

виявити і виправити вразливості;

відновити сталість і надійність функціонування інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних, технологічних систем та інших об’єктів кіберзахисту.

Процедура реагування на кібератаки та кіберінциденти складається з декількох етапів: підготовка, виявлення й аналіз, стримування, усунення, відновлення, аналіз ефективності заходів з реагування. Також постанова визначає критичність кібератак та кіберінцидентів.

Документ розроблений Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України на виконання Плану реалізації Стратегії кібербезпеки України.