Держава продовжує інтенсивно готуватися до зими, концентруючись, зокрема, на реалізації пакета державних програм із розбудови розподіленої генерації та нарощування частки відновлюваної енергетики. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

Під час засідання 13 серпня Уряд ухвалив документ, яким впроваджується практика пілотних аукціонів щодо розподілу квот підтримки виробників відновлюваних джерел енергії.

«Ідеться про енергію сонця, вітру, біогазу, а також мікро- та малі гідроелектростанції. Ми тестуємо систему «зелених» аукціонів, щоб у 2025 році запустити її на повну силу», — сказав Денис Шмигаль та зауважив, що це частина нашої Енергетичної стратегії та шляху до членства в ЄС.

За словами Прем’єр-міністра, потенційні інвестори матимуть гарантовану підтримку, і це прискорить реалізацію проектів у сфері відновлювальної енергетики. Що, у свою чергу, зменшить загальний дефіцит потужності в енергомережі.

Також Уряд затвердив Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року та план заходів на його виконання.

«Документ чітко корелюється з європейськими нормами та стандартами. Він спрямований на те, щоб до 2030 року довести частку «зеленої» енергетики у валовому кінцевому споживанні до 27%», — відзначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль додав, що План передбачає 38 заходів, індикатори виконання та визначає відповідальних.