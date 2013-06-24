Кабінет Міністрів України схвалив “дорожню карту”, яка визначатиме архітектуру національної системи управління відходами в рамках інтеграції України до ЄС - затвердив Національнийплан управління відходами до 2033 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Прийняття Національного плану є важливою складовою реформи, розпочатої з прийняттям рамкового Закону “Про управління відходами”. Крім того, схвалення Нацплану є однією з рекомендацій Європейської Комісії, які були викладені у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу за 2023 рік”, - прокоментувала Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Документ включає в себе також Національну програму зменшення захоронення біовідходів та Національну програму запобігання утворенню відходів. Він містить аналітику про поточний стан управління відходами в країні, прогнозні показники та стратегічні напрями розвитку сфери на 10 років, інструменти для реалізації поставлених цілей та моніторинг їх виконання.

Серед цільових показників, які закладені у Національному плані:

охоплення послугою управління побутовими відходами щонайменше 85% населення країни до 2033 року;

збільшення рівня підготовки побутових відходів до повторного використання та рециклінгу. Ціль до 2025 року - 10% від маси таких відходів з подальшим нарощуванням обсягів;

зменшення захоронення біовідходів - на 10% до 2030 року та до 15% до 2033 року. Для цього серед іншого передбачено встановлення на полігонах сортувальних ліній для відокремлення відходів, що біологічно розкладаються;

впровадження у населених пунктах системи роздільного збирання побутових відходів - із щорічним збільшенням на 10% охоплення населення починаючи з другого року дії місцевих планів управління відходами;

збільшення підготовки до повторного використання, рециклінгу та іншого відновлення матеріалів, що не є небезпечними, щонайменше до 70% за масою до 2033 року тощо.

Національним планом також передбачена інвентаризація об’єктів оброблення небезпечних відходів та визначення тих, які мають бути приведені у відповідність до вимог законодавства або закриті.

Як відзначила Світлана Гринчук, після набрання чинності Нацплану на його основі протягом року кожна область має розробити власні регіональні плани управління відходами. Такі плани розроблятимуть на 10 років з актуалізацією кожні чотири роки. У регіональних планах буде передбачено створення сміттєпереробної інфраструктури, а також закриття об’єктів, що не відповідають вимогам екологічної безпеки. На основі регіональних планів громади формуватимуть місцеві плани управління відходами.