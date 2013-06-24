Кабінет Міністрів схвалив Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) на період до 2030 року. Рішення ухвалили на засіданні 25 червня. НПЕК — стратегічний документ, спрямований на узгодження екологічної, енергетичної та економічної політики для сталого розвитку України.

Україна розробила НПЕК відповідно до вимог регламенту (ЄС) 2018/1999 та з урахуванням найкращих практик країн-членів ЄС у межах зобов’язань як договірної сторони Енергетичного співтовариства та у процесі набуття членства в ЄС.

«Уряд схвалив Національний план з енергетики та клімату того дня, коли розпочалися переговори про вступ у Європейський Союз. Це символічно, оскільки створення цього документа — важлива частина євроінтеграційного процесу. Національний план було підготовлено в рекордно короткі строки — менш ніж за рік. Потреби в інвестиціях сукупно становлять понад 41,5 мільярда доларів США. Його реалізація не лише сприятиме декарбонізації економіки нашої країни, а й відкриє значні можливості для залучення ресурсів для виконання плану», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Серед основних цілей НПЕК такі: скорочення викидів парникових газів на 65% порівняно з рівнем 1990 року; досягнення 27% частки поновлюваних джерел енергії в загальному кінцевому енергоспоживанні; поглиблення диверсифікації джерел і шляхів постачання енергоресурсів — не більш як 30% від одного постачальника; первинне споживання енергії — не більш як 72,224 мільйона тонн нафтового еквівалента, кінцеве споживання енергії — 42,168 мільйона тонн нафтового еквівалента.

«Своєчасне ухвалення Україною НПЕК — важливий крок для забезпечення розуміння пріоритетів уряду в енергетичній та кліматичній політиці для громадян та зацікавлених сторін в Україні. Цей документ слугуватиме планом зеленої реконструкції та відновлення України, стимулюючи допомогу від міжнародної спільноти.

Тепер увагу необхідно зосередити на впровадженні запланованих політик і заходів відповідно до вимог Ukraine Facility та законодавства Енергетичного співтовариства. Тривалі жорстокі атаки на цивільну й енергетичну інфраструктуру зумовлюють потребу проводити постійний моніторинг виконання плану та продовжувати дискусії на високому рівні щодо того, як Україні адаптуватися до обставин, які часто змінюються. Секретаріат Енергетичного співтовариства готовий надалі сприяти цьому процесу, дотримуючись наших рекомендацій, опублікованих раніше цього місяця», — зазначив директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковскі.

В обговореннях проєкту НПЕК узяли участь понад 1500 представників різних секторів та зацікавлених сторін, зокрема уряд України, парламент, європейські партнери, громадянське суспільство, державний сектор, місцеві громади та представники сусідніх країн.

«Для нас важливо, що громадянське суспільство долучилося не лише до обговорення, а й до створення документа, що наближає нас до членства в ЄС. Ми спільно працюватимемо, щоб трансформувати НПЕК у конкретні рішення, дії й інвестиції. Співпраця держави і громадянського суспільства сприятиме швидкості та успіху відновлення», — наголосила президент DiXi Group Олена Павленко.

Розроблення проєкту НПЕК забезпечувало Міністерство економіки в тісній співпраці з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів і Міністерством енергетики.

Основними міжнародними партнерами у створенні НПЕК стали Секретаріат Енергетичного співтовариства та Європейська комісія, які надавали консультації та коментарі протягом усього процесу формування документа. Посольство Великої Британії в Україні, Net Zero World Initiative та Програма розвитку ООН забезпечили підтримку розроблення плану.

Команда, що працювала над документом, складалась із представників аналітичного центру DiXi Group, Інституту економіки та прогнозування НАН України та незалежних експертів.

Джерело:

Міністерство економіки