На засіданні Уряду внесли зміни до Постанови Кабінету Міністрів № 704 від 6 серпня 2008 року. Зокрема, оновили додаток, який визначає розміри винагород для спортсменів та їхніх тренерів. Віднині передбачено винагороди для учасників Кубка світу з футболу для спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний зазначив: «Рішення Уряду допомагають ліквідувати дискримінаційні барʼєри, які мали місце у спорті осіб з інвалідністю».

Також урядовці внесли зміни до Постанови Кабінету Міністрів № 689 від 18 вересня 2013 року. Ці зміни стосуються норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня. Зокрема, змінили додатки 1 та 4 для врахування потреб спортсменів з інвалідністю.

У додатку 1 оновили групи видів спорту, які визнані в Україні. Це допоможе краще враховувати добові потреби спортсменів. У додатку 4 змінили грошові норми витрат на забезпечення спортсменів лікарськими засобами, медичними виробами та дієтичними добавками. Нові норми привели у відповідність до чинного законодавства України.