Кабінет Міністрів України 21 січня затвердив постанову «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про державні резерви». Цей документ встановлює нові, прозорі правила управління стратегічними запасами країни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Новий порядок визначає:

Процедуру формування державних резервів. Визначаються суб’єкти, які братимуть участь у цьому процесі.

Закупівлю та зберігання. Матеріальні цінності будуть розміщуватися за чіткими правилами на відповідальне зберігання чи резервування.

Критерії до зберігачів. Відповідальні зберігачі та резерванти проходитимуть конкурсний відбір.

Переміщення ресурсів. Встановлено чіткі підстави та умови для змін у розташуванні стратегічних запасів.

«Затвердження цього порядку – важливий крок для забезпечення прозорості формування державних резервів від початку здійснення закупівлі матеріальних цінностей до моменту їх закладення до державних резервів », — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Ухвалені зміни сприятимуть прозорості процедури здійснення закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву, а також проведенню конкурентного відбору відповідальних зберігачів та резервантів.

Таким чином, новий порядок стане важливим кроком для зміцнення економічної стабільності та забезпечення національної безпеки України.