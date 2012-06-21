30 червня Кабінет Міністрів України затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, а також на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році.

Постанова розроблена Мінекономіки за участю МОН та інших замовників щодо державного замовлення на підготовку відповідних фахівців з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці.

«Ми аналізуємо потреби ринку праці. Саме тому цьогоріч Мінекономіки вперше пропонує надавати перевагу інженерно-технічним та природничим спеціальностям під час формування державного замовлення. На сьогодні такі фахівці не тільки затребувані на ринку праці, а й є високооплачуваними. Українці мають право безоплатно здобувати актуальну та конкурентну освіту, що відповідає сучасним вимогам. Люди – це головне багатство України, а розвиток людського капіталу є ключовим пріоритетом Міністерства та уряду», - зазначив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Олексій Любченко.

Для забезпечення державного замовлення на 2021 рік уряд спрямував 42,5 млрд грн, зокрема:

♦ на підготовку молодших та фахових молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів та науково-педагогічних кадрів – 39,8 млрд грн;



♦ на підготовку робітничих кадрів – 567,4 млн грн;



♦ на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) – 2,2 млрд грн.

Загальний обсяг державного замовлення у 2021 році становить 188 938 фахівців, зокрема:

♦ 37 466 фахових молодших та молодших бакалаврів;

♦ 87 739 бакалаврів;

♦ 59 986 магістрів.

Загалом державне замовлення на підготовку бакалаврів, порівнюючи з 2020 роком, збільшено за такими галузями та спеціальностями, як «Кібербезпека», «Мікро- та наносистемна техніка», «Біотехнології та біоінженерія», «Біомедична інженерія», «Авіоніка», «Агрономія», «Водні біоресурси та аквакультура».

Також у 2021 році державним замовленням передбачено підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів, з яких 4319 аспірантів та 428 докторантів.