У вівторок Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає створення Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до права ЄС, а також створення 36 робочих (переговорних) груп щодо підготовки переговорних позицій України за відповідними розділами переговорної рамки Євросоюзу.

«Ми вже розпочали наступний етап на шляху до членства, а саме двосторонні зустрічі в межах офіційного скринінгу. Ефективна координація — ключовий інструмент у забезпеченні результативних переговорів з ЄС. Ми вибудовуємо переговорну архітектуру, щоб кожна деталь складного та бюрократичного механізму працювала чітко і злагоджено», — прокоментувала урядове рішення віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Затверджено перелік органів влади, установ та інституцій, представники яких входять до кожної з робочих (переговорних) груп. Передбачено також, що у групи ввійдуть народні депутати, представники громадянського суспільства, бізнес-спільноти та науковці. Кожна група працюватиме над конкретними питаннями, що входять до її компетенції.

«Наша мета — забезпечити скоординовану роботу між усіма учасниками переговорного процесу. Це важливо для якісної підготовки до двосторонніх зустрічей Україна — ЄС у межах офіційного скринінгу відповідності національного законодавства праву ЄС, а згодом для розроблення переговорних позицій, інших необхідних документів», — зазначила віцепрем’єр-міністр.

Міжвідомча робоча група стане координаційним органом, який забезпечить цілісність та узгодженість переговорного процесу на шляху до членства України в ЄС. Голова Міжвідомчої робочої групи — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє Служба віцепрем’єр-міністра.