17 січня 2025 року, на засіданні Уряду ухвалено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку науково-технічних (експериментальних) розробок в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2025–2026 роках». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Міністерство освіти і науки України щорічно формує на конкурсних засадах перелік науково-технічних (експериментальних) розробок у межах виконання державного замовлення. Цей перелік затверджує Кабінет Міністрів України відповідно до статті 57 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Урядовим рішенням затверджено перелік із 22 науково-технічних розробок із загальним обсягом фінансування 186 794,25 тис. грн, з яких:

у 2025 році — 119 871,02 тис. грн;

у 2026 році — 66 923,23 тис. грн (прогноз).

Науково-технічні (експериментальні) розробки спрямовано на отримання науково-технічного (прикладного) результату, доведеного до стадії практичного використання, для забезпечення розвитку економіки, суспільства, зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень, зокрема через розроблення технологій подвійного призначення.

МОН у 2024 році вперше забезпечило формування пріоритетної тематики й вихідних технічних завдань міністерствами, іншими ЦОВВ, які мають ключову компетенцію у відповідній сфері правового регулювання. До цього процесу долучилися такі відомства: Міноборони, Мінстратегпром, Мінцифри, МВС, Міндовкілля, Мінінфраструктури, Міненергетики, МОЗ, Мінагрополітики та Адміністрація Держспецзв'язку. Відповідно до пріоритетних державних потреб, сформованих цими органами й іншими ЦОВВ було оголошено конкурсний добір.