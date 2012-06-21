Під час роботи XVІ Українського муніципального форуму в Одесі один із чільних його учасників — спеціальний посланник уряду Федеративної Республіки Німеччина з питань реформ в Україні професор Ґеорґ Мільбрадт вирішив побувати у селі Красносілка, щоб ознайомитися із проміжними підсумками реформи місцевого самоврядування. Хотів почути з уст голови Красносільської територіальної громади Марини Архірій та інших представників громади, що була створена однією з перших на Одещині, про те, як відбувалась реорганізація, як складаються відносини ТГ з районною та обласною владами, як тут справляються з розв’язанням проблем соціально-економічного розвитку і залучають до управління жителів 14 місцевих населених пунктів — суб’єктів самоврядування.