Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою затверджено розроблений Міністерством енергетики перелік енергетичного обладнання та інших товарів для відновлення обʼєктів енергетичної інфраструктури, що звільняються від ПДВ та ввізного мита у разі ввезення в Україну в рамках угод, фінансування за якими здійснює Фонд підтримки енергетики України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідну постанову «Деякі питання реалізації пункту 937 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України та пункту 881 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України» схвалено на засіданні Уряду.

До таких товарів належать нафта та нафтопродукти, гідравлічні турбіни, різноманітні насоси, двигуни та генератори, електрогенераторні установки, трансформатори, акумулятори, електричне обладнання, електрична апаратура, транспортні засоби, зокрема вантажні автомобілі та самохідну техніку, інструменти та інші товари, необхідні для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Також цим документом затверджено розроблений порядок підтвердження операцій з ввезення товарів в Україну, що стосується угод, фінансованих за рахунок Фонду підтримки енергетики України, створеного при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства за спільної ініціативи Міністра енергетики України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

За словами Германа Галущенка, звільнення від податкового та митного навантаження на енергетичне обладнання та інші товари, які ввозяться за рахунок донорської допомоги, сприятиме пришвидшенню відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала внаслідок ворожих атак. Це допоможе забезпечити стабільне проходження опалювального сезону, підтримати надійне енергопостачання громадян України, бізнесу та об’єктів критичної інфраструктури.