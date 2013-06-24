Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Субвенція на модернізацію харчоблоків цьогоріч становить 960 млн грн. Здійснено перший розподіл коштів на загальну суму запиту коштом субвенції 194 086,1 млн грн. Кошти розподілені на 15 проектів, які були відібрані на конкурсній основі.

Заявники подавали проектні пропозиції для отримання державної субвенції на придбання обладнання та модернізацію харчоблоків у закладах загальної середньої освіти через екосистему DREAM, яка дала змогу автоматично формувати рейтинговий список проектів відповідно до розрахунку їхньої пріоритетності за бальною системою.

Оцінювання відповідності проектних заявок вимогам та критеріям здійснювалось комісією МОН, до роботи якої були залучені незалежні експерти. Відбір проектних заявок з метою формування пропозицій щодо розподілу субвенції між окремими місцевими бюджетами відбувався під час засідань комісії за участю представників ОВА та територіальних громад.

Відбір проектів на фінансування триває.

Хто може взяти участь?

Військові ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Заклади освіти з чисельністю учнів від 200 осіб, за винятком шкіл, які є єдиними в громаді й мають від 100 учнів. Заклади, що організовують освітній процес в очному або змішаному форматі та мають укриття або планують їх облаштувати до кінця року.

Ключовими умовами для участі є наявність відповідної проектної документації та її експертизи, технічна спроможність для логістики за технологічною моделюю «опорна кухня» та гарантія співфінансування з місцевих бюджетів.

Про реформу шкільного харчування

Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень (харчоблоків) стане вагомою підтримкою громад на шляху реалізації реформи шкільного харчування, що ініціювала перша леді Олена Зеленська для забезпечення дітей якісним повноцінним харчуванням у закладах освіти, а також формування культури здорового харчування та поширення її серед українських родин.