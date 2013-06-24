Ще більше державних послуг стануть доступними онлайн через Дію та інші електронні сервіси — Уряд затвердив план дій з цифровізації до 2026 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

До реалізації плану залучені 25 органів державної влади, включно з Мінцифри. Наша мета — зробити послуги максимально доступними для кожного українця: без паперів, черг та бюрократії.

Плануємо цифровізувати послуги у понад 30-ти сферах: освіта, охорона здоров’я, соцзахист ветеранів, військові сервіси, будівництво, митниця тощо. Серед них — державна реєстрація розірвання шлюбу та смерті та дистанційне складання теоретичного іспиту для водіїв. Цифровізуємо й митні послуги — приберемо бюрократію та зменшимо корупцію.

Мінцифри продовжує цифровізацію держави, щоб громадяни могли отримувати послуги швидше, без бюрократії та зайвих витрат часу. Робимо державу більш цифровою, а послуги – ще зручнішими.