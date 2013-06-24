У понеділок Кабінет Міністрів затвердив План для Ukraine Facility, який стане основою для реалізації програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу протягом 2024—2027 років. Текст буде спрямовано на оцінку Європейській комісії та затвердження комітетом країн-членів ЄС, після чого програма Ukraine Facility остаточно набере чинності, повідомляє Мінекономіки.

«Затвердження урядом Плану для Ukraine Fa грами. Принципи, які ми заклали в цей документ разом з партнерами, стануть фундаментом для реалізації реформ та сприятимуть динамічному розвитку. Зауважу, що План для Ukraine Facility — не всеосяжна державна стратегія розвитку, але виконання закладених в ньому індикаторів допоможе істотно посилити стійкість національної економіки», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Загалом План для Ukraine Facility містить понад 150 індикаторів за 69 напрямами реформ, виконання яких заплановано на період до 2027 року. План розробляли в повній синхронізації із ключовими міжнародними партнерами України.