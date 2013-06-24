Кабінет Міністрів України затвердив план реалізації Стратегії морської безпеки, розроблений Міністерством оборони. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ має на меті забезпечити виконання ключових завдань і цілей, спрямованих на зміцнення морської безпеки України.

Згідно з планом, основними завданнями є підвищення спроможностей сектору безпеки і оборони, Військово-Морських Сил ЗСУ та Морської охорони ДПСУ для протидії агресії та реагування на інші загрози.

Також передбачено деокупацію тимчасово окупованих узбережжя, внутрішніх вод і континентального шельфу України, розвиток національної морської індустрії, внутрішнього водного транспорту та відновлення морської та річкової інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій.

Окрему увагу приділено подоланню наслідків бойових дій, техногенних і екологічних катастроф, а також запобіганню забрудненню Азовського та Чорного морів і річок.

«Це важливий крок для посилення морської безпеки нашої держави. Документ має на меті забезпечити виконання завдань та цілей, визначених Стратегією, яка була схвалена РНБО та введена в дію Указом Президента», — зазначив Міністр оборони України Рустем Умєров.

Очікується, що реалізація плану сприятиме забезпеченню стабільної безпеки в Чорному та Азовському морях, а також зміцненню позицій України як морської держави.