В останній день 2024 року, Кабінет Міністрів України затвердив План управління річковим басейном Дунаю на 2025-2030 роки – головний стратегічний євроінтеграційний документ. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«ПУРБ Дунаю – завершальний у циклі 9-ти ПУРБів, які Україна зобов’язалася прийняти відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС у рамках ключового індикатору у секторі «Якість води». Це плани про те, як покращити якість поверхневих вод та оцінити стан водних ресурсів України. А головне, що це «дорожня карта» для відновлення та досягнення доброго стану вод», - зазначила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

План управління річковим басейном Дунаю передбачає досягнення екологічних цілей в установлені строки та включає 293 основних та 58 додаткових заходів, у тому числі:

- зменшення забруднення поверхневих вод органічними та небезпечними речовинами;

- запобігання засміченню водних об’єктів побутовими відходами;

- відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників річок у разі порушення їх вільної течії та гідравлічного зв’язку між руслами річок та їх заплавами.

«Враховуючи те, що Дунай є транскордонним європейським річковим басейном, цей документ пройшов транскордонні консультації», - додала Світлана Гринчук.