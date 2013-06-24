Кабінет Міністрів України на засіданні 7 березня ухвалив розпорядження, яким затвердив план заходів на 2025 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У документі, розробленому фахівцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, визначено низку завдань, які мають бути виконані протягом року, за такими напрямами:

нормативно-правове забезпечення діяльності у сфері кібербезпеки;

розвиток організаційно-технологічної складової національної системи кібербезпеки;

налагодження більш тісного співробітництва з міжнародними партнерами України;

впровадження ризик-орієнтованого підходу в частині заходів із забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури та державних органів;

подальший розвиток системи підготовки кадрів у сфері кібербезпеки.

Як зазначив Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, в Україні зберігається тенденція до значного зростання кількості та розширення спектра кібератак, метою яких є порушення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, які безпосередньо впливають на стан національної безпеки і оборони. Ці загрози вимагають впровадження комплексних заходів та системних

технічних рішень, спрямованих на забезпечення кібербезпеки держави.

На реалізацію заходів, передбачених Стратегією кібербезпеки, у Державному бюджеті на 2025 рік передбачено 468,8 млн грн для різних виконавців.

Нагадаємо, Стратегія кібербезпеки України на 2021-2025 роки була затверджена Указом Президента України від 26 серпня 2021 року. В ній, зокрема, визначається, що забезпечення кібербезпеки є одним з пріоритетів у системі національної безпеки України. У грудні 2021 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення «Про План реалізації Стратегії кібербезпеки України», яке було введено в дію Указом Президента від 1 лютого 2022 року. Документом передбачено затвердження щороку комплексу заходів із забезпечення кібербезпеки з індикаторами їх виконання.