Кабінет Міністрів України затвердив план заходів з реалізації Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року, розроблений Міністерством соціальної політики у співпраці з іншими державними органами, громадськістю та міжнародними партнерами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Стратегія демографічного розвитку України до 2040 року — це високорівневий документ, покликаний подолати критичні демографічні загрози, з якими зіткнулася Україна. План заходів своєю чергою визначає конкретні кроки. Цей документ є результатом ретельного вивчення міжнародного досвіду та всебічного обговорення із залученням зацікавлених державних органів, міжнародних партнерів та громадськості. Це — крок для виконання одного із індикаторів Плану України з реалізації ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility, націленого на покращення ситуації на ринку праці і рівня життя українців.

«План заходів Стратегії — це набір чітких завдань, які мають реалізувати Уряд, обласні та місцеві адміністрації у співпраці з бізнесом, міжнародними партнерами та громадськістю. Спільна робота над цими завданнями дозволить нам наблизитися до демографічної стійкості та забезпечити кращі умови для життя й розвитку кожного українця», — зазначила перший заступник Міністра соціальної політики України Дарія Марчак.

Затверджений план охоплює ключові напрямки роботи:

Підтримка народжуваності та сімей: запровадження комплексних соціальних та економічних заходів, спрямованих на створення умов для підвищення народжуваності та розвиток інфраструктури для сімей з дітьми.

Зниження передчасної смертності: розширення доступу до якісних медичних послуг і впровадження заходів для профілактики основних причин передчасної смертності.

Залучення мігрантів і сприяння поверненню українців із-за кордону: розробка програм для повернення громадян, створення сприятливих умов для інтеграції та працевлаштування.

Сприяння активному довголіттю: підтримка зайнятості людей зрілого та старшого віку, заходи для активного та здорового старіння, створення безбар'єрного середовища.

Розбудова інфраструктури для якісного життя: забезпечення українців доступним і комфортним житлом, інфраструктурою для побудови країни, у якій хочеться жити.

Підвищення рівня зайнятості вразливих груп: програми з перекваліфікації, працевлаштування для осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та ветеранів, зокрема, розвиток гнучких форм зайнятості й стимулювання офіційного працевлаштування.

Працювати над реалізацією заходів Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року будуть усі залучені міністерства, відомства, громадські організації. Також передбачено регулярне звітування відповідальних відомств за виконання заходів Стратегії.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики розробило Стратегію демографічного розвитку до 2040 року за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, спільно із широким колом представників експертного середовища, залученням Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, органів влади, міжнародних партнерів, експертів з демографії з різних країн.