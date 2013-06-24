Кабінет Міністрів України затвердив План заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення ЄС 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

План заходів розроблено за координації Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції із залученням всіх відповідальних органів влади.

«Рішення Уряду є ще одним кроком до системного наближення нашої держави до європейських стандартів. Наш курс на членство в ЄС та відданість реформам залишаються незмінними, незважаючи на виклики повномасштабної війни, і План заходів є запорукою збереження високої динаміки нашого євроінтеграційного процесу. Цей документ допоможе структурувати наші пріоритетні завдання в усіх сферах, де маємо гармонізувати національне законодавство з правом ЄС. Це внесок у добробут, забезпечення верховенства права та стабільний розвиток України як повноправного члена європейської спільноти», – наголосила Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Міністр юстиції України Ольга Стефанішина, коментуючи рішення Уряду.

План містить понад 380 заходів, спрямованих на виконання рекомендацій Єврокомісії, що були представлені у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення 2024 року, а також на продовження виконання рекомендацій Комісії 2023 року, які не були виконаними в повному обсязі.

Документ встановлює заходи щодо виконання 195 рекомендацій за 33 переговорними Розділами в межах шести Кластерів та сферами: економічні критерії, функціонування демократичних інституцій і реформа державного управління. Зокрема, йдеться про заходи в межах:

основ процесу вступу до ЄС,

внутрішнього ринку ЄС,

конкурентоспроможності та інклюзивного розвитку,

«Зеленого» порядку денного та сталого зʼєднання,

ресурсів, сільського господарства та політики згуртованості,

зовнішніх відносин.

Кожен захід закріплений за конкретною рекомендацією та передбачає строки та відповідальних за їх виконання. Прогрес України щодо виконання рекомендацій, визначених у межах Пакета розширення, служить індикатором готовності нашої держави до інтеграції у Європейський Союз.

Довідково

30 жовтня 2024 року Європейська Комісія оприлюднила Звіт про прогрес України в межах Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року, в якому викладені рекомендації щодо ключових кроків та реформ, які необхідно здійснити Україні в межах інтеграції до ЄС. Це вже другий Звіт про прогрес України в межах Пакета розширення після набуття нашою державою статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.