Кабінет Міністрів України затвердив у новій редакції план заходів з дерегуляції. Документ містить майже сто завдань щодо підготовки чи ухвалення центральними органами виконавчої влади рішень, спрямованих на спрощення умов ведення бізнесу та створення сприятливого бізнес-клімату в усіх сферах економіки. План заходів затверджено на реалізацію реформи «Поліпшення регуляторного середовища» в межах Ukraine Facility, а також планів виконання рекомендацій Єврокомісії щодо Пакета розширення ЄС 2023 року і пріоритетних дій Уряду на 2024 рік. Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 3 вересня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Дерегуляція та покращення умов ведення бізнесу надзвичайно важливі для відновлення та подальшого розвитку української економіки, забезпечення самозарадності України. Уряд і міжнародні партнери приділяють питанню створення сприятливих бізнес-середовища та інвестиційного клімату в Україні посилену увагу. І ми прискорюємо роботу в цьому напрямку.

Міжвідомча робоча група з дерегуляції переглянула понад 1000 чинних регуляторних інструментів. Рекомендації МРГ щодо скасування чи оптимізації інструментів, напрацьовані спільно з експертним середовищем та з урахуванням запитів бізнесу, стали основою оновленого плану, який сьогодні затвердив Уряд. За підсумками виконання плану умови провадження підприємницької діяльності будуть спрощені, адміністративні витрати бізнесу суттєво зменшаться. Це і є головною метою дерегуляції: бізнес має витрачати на дозвільну документацію мінімум свого часу та енергії», – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Оновлений план містить чіткі терміни, протягом яких органи виконавчої влади мають скасувати, спростити чи удосконалити інструменти, якими вони опікуються – дозволи, погодження, висновки й т.ін. Або ж підготувати та подати на розгляд Уряду чи супроводжувати розгляд Верховною Радою проектів відповідних рішень – якщо рішення щодо скасування чи оптимізації інструментів в компетенції цих органів держвлади.

Всього у плані близько 100 завдань та 140 покрокових заходів, спрямованих на спрощення умов провадження підприємницької діяльності в будівництві, енергетиці, аграрній галузі, галузях земельних відносин, транспорту, логістики, інформаційних і електронних технологій, сферах зовнішньоекономічної діяльності, виробництва та ін.

План передбачає, що значну частину роботи центральні органи виконавчої влади мають провести до кінця 2024 року.

Нагадаємо, Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності за час роботи загалом переглянула 1323 регуляторних інструменти для бізнесу. З них 456 рекомендовано скасувати, 584 – спростити. Наразі скасували вже 122 інструменти. У складі МРГ працюють представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, регуляторної служби. До роботи МРГ залучені експерти Офісу ефективного регулювання, Центру економічного відновлення, Центру економічної стратегії, EasyBusiness, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», USAID/UKAid проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».