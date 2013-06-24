ПлейСіті, створене на заміну неефективній КРАІЛ для регулювання сфери грального бізнесу, стало на крок ближчим до початку роботи. Уряд затвердив положення про діяльність державного агентства — як воно працюватиме та чим займатиметься. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Серед основних завдань ПлейСіті:
- Контроль за ринком азартних ігор через онлайн-моніторинг
- Прозора видача ліцензій
- Виявлення й закриття нелегальних казино
- Штрафи компаніям за порушення умов ліцензій
- Нагляд за проведенням держлотерей
- Захист прав гравців і зменшення ризиків ігрової залежності
- Ведення реєстрів, публікація відкритих даних і щорічна звітність про роботу агентства.
Наступний етап запуску ПлейСіті — затвердження структури агентства та штату. Після цього керівник сформує команду за основними напрямами. А офіційно ПлейСіті запрацює, коли Уряд ухвалить рішення про початок його роботи.
Нагадаємо, головна мета ПлейСіті — зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим, підконтрольним і законним. Це допоможе державі щороку додатково отримувати до 10 млрд грн податків, які спрямовуватимуть на потреби Сил оборони.