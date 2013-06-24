ПлейСіті, створене на заміну неефективній КРАІЛ для регулювання сфери грального бізнесу, стало на крок ближчим до початку роботи. Уряд затвердив положення про діяльність державного агентства — як воно працюватиме та чим займатиметься. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед основних завдань ПлейСіті:

Контроль за ринком азартних ігор через онлайн-моніторинг

Прозора видача ліцензій

Виявлення й закриття нелегальних казино

Штрафи компаніям за порушення умов ліцензій

Нагляд за проведенням держлотерей

Захист прав гравців і зменшення ризиків ігрової залежності

Ведення реєстрів, публікація відкритих даних і щорічна звітність про роботу агентства.

Наступний етап запуску ПлейСіті — затвердження структури агентства та штату. Після цього керівник сформує команду за основними напрямами. А офіційно ПлейСіті запрацює, коли Уряд ухвалить рішення про початок його роботи.

Нагадаємо, головна мета ПлейСіті — зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим, підконтрольним і законним. Це допоможе державі щороку додатково отримувати до 10 млрд грн податків, які спрямовуватимуть на потреби Сил оборони.